Russland sieht Osteuropa traditionell als seine Einflusssphäre an. In letzter Zeit habe man in den grösseren osteuropäischen Ländern jedoch eine gewisse Abwendung von Russland und eine Hinwendung zum Westen beobachten können, sagt Sarah Nowotny.

Das sehe man am Beispiel von Tschechien und Rumänien, so die Korrespondentin in Warschau. «Die Russen waren dort lange im Rennen für den Ausbau der AKW. Nun will man Russland da nicht mehr dabeihaben. Man setzt auf westliche Technologie und eben nicht mehr auf Russland.»