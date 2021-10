Legende: Keystone

Die Entscheidung über das von Biden angestossene Infrastrukturpaket in Höhe von einer Billion Dollar verzögert sich. Die Abstimmung war eigentlich für Donnerstag vorgesehen gewesen, wurde zunächst aber um einen Tag verschoben. Grund: Unstimmigkeiten in den Reihen der Demokraten, wie amerikanische Medien berichteten. Immerhin liess sich die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, vernehmen, man sei «einer Einigung näher als je zuvor».



Noch weit umstrittener – und mit den innerdemokratischen Problemen zusammenhängend – ist das zweite Grossprojekt Bidens: Mit 3.5 Billionen Dollar will er die Sozialsysteme ausbauen. So soll mehr Geld in Bildung und Kinderbetreuung investiert, Familien unterstützt und steuerlich entlastet werden. Zudem will er den Kampf gegen die Klimakrise forcieren. Finanziert werden soll dieses zweite Paket durch Steuererhöhungen für Konzerne und Spitzenverdiener. Rechten Demokraten geht das viel zu weit, linken zu wenig weit. Und die Republikaner sind sowieso dagegen. (dpa)