Der Preis für russisches Erdöl ist nicht öffentlich zugänglich. Die Marktpreise werden vom russischen Finanzministerium unter Verschluss gehalten und nur punktuell publiziert. Eine kleine Gruppe von kommerziellen Beratungsfirmen sammelt Daten zu den Verkaufspreisen und verkauft diese Daten anschliessend an Kunden weiter. Russisches Erdöl wird nicht an der Börse gehandelt, sondern die Preise werden in Exportverträgen festgehalten.