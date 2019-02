Mann wird bei Demonstration in Paris schwer verletzt

Legende: Video Neue Proteste der «Gelbwesten» in Paris (unkomm.) abspielen. Laufzeit 00:28 Minuten.

Bei Protesten von «Gelbwesten» in Paris ist ein Mann schwer verletzt worden.

Er verlor bei dem Zwischenfall offenbar seine Hand, wie Sanitäter berichteten.

Aktivisten der «Gelbwesten»-Bewegung gehen seit Mitte November immer wieder gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron auf die Strasse.

Mehrere hundert Menschen kamen zum 13. Protesttag der «Gelbwesten» in Paris zusammen. Ein Zwischenfall in der Nähe des Parlamentsgebäudes forderte dabei einen Schwerverletzten.

Sicherheitskräfte setzten laut Augenzeugen Tränengas und Blendgranaten ein, um die Demonstranten vom Parlamentsgebäude zurückzudrängen. Ein Fotograf der «Gelbwesten» habe eine heranfliegende Granate mit der Hand abwehren wollen, die daraufhin explodiert sei. Wie Sanitäter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP berichteten, verlor er dabei seine Hand.

Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben liegt nicht vor. Ein Polizeisprecher bestätigte nur, dass ein Mensch an der Hand verletzt worden sei. Aus Polizeikreisen verlautete zudem, der Mann habe eine Blendgranate der Polizei zurückwerfen wollen.

Beteiligung nimmt ab

Die Demonstranten zogen vom Triumphbogen über die Champs-Elysées in Richtung Eiffelturm. Kundgebungen waren auch in anderen Städten angekündigt. Die Beteiligung an den seit fast drei Monaten anhaltenden «Gelbwesten»-Protesten war zuletzt zurückgegangen.

Am Samstag vor einer Woche gingen nach Angaben des französischen Innenministeriums 58'600 Menschen gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron auf die Strasse. Die «Gelbwesten» selbst sprachen allerdings von 116'000 Demonstranten. Zum Start der Protestbewegung waren es Mitte November noch mehr als 280'000 gewesen.

Nationaler Dialog

Die Proteste entzündeten sich an Plänen der Regierung, die Benzinpreise zu erhöhen, und wuchsen sich aus zu Massendemonstrationen gegen Macron und seine Wirtschaftspolitik insgesamt. Als Reaktion auf die Proteste hat Macron einen sogenannten nationalen Dialog begonnen, in dem er sich unter anderem in Diskussionsveranstaltungen Bürgern stellt.