Seit der Präsidentenwahl am 9. August gibt es in Belarus regelmässig Proteste. Die frühere Fremdsprachenlehrerin Swetlana Tichanowskaja gilt als Anführerin der Demokratiebewegung. Die 38-Jährige hatte überraschend eine Zulassung zur Präsidentenwahl erhalten, nachdem Machthaber Alexander Lukaschenko ihren Ehemann im Gefängnis hatte einsperren lassen.

Mit Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo schloss sie sich zu einem kämpferischen Trio zusammen. Sie hatten bei ihren Auftritten im Strassenwahlkampf grossen Zulauf – trotz massiver Behinderung durch die Behörden.

Die Frauen-Troika wurde schnell zum Symbol des Widerstands gegen Lukaschenko. Der 66-Jährige liess sich dann nach 26 Jahren an der Macht zum sechsten Mal in Folge zum Präsidenten ausrufen – mit mehr als 80 Prozent der Stimmen. Tichanowskaja wurde zur Ausreise in das EU-Nachbarland Litauen gezwungen. Dort hatte sie aus Angst um die Familie ihre Kinder im Wahlkampf in Sicherheit bringen lassen.

Auch Zepkalo ging ins Ausland, über Wochen führte Kolesnikowa die Massenproteste gegen Lukaschenko an. Nach ihrer Entführung durch den Geheimdienst KGB und der gescheiterten Abschiebung in die Ukraine landete die Oppositionsführerin im Gefängnis – wie viele ihrer Mitstreiter. Seither ist Tichanowskaja die führende Stimme im Exil gegen Lukaschenko.