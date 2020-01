Bei neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften im Libanon sind am Sonntag mindestens 145 Menschen verletzt worden. 45 Menschen seien in Beirut in Spitäler gebracht worden, teilte das libanesische Rote Kreuz mit. Sicherheitskräfte hatten Demonstranten in der Hauptstadt daran gehindert, in das Parlamentsgebäude einzudringen. Schon am Samstag waren bei schweren Auseinandersetzungen in Beirut gegen 400 Menschen verletzt worden.