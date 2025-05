Nach dem blutigen Massaker am 7. Oktober 2023 haben die Hamas und andere militante Gruppen über 250 Menschen nach Gaza entführt. Ein Grossteil der Geiseln wurden im Rahmen von Geisel-Abkommen freigelassen, einige wenige hat die israelische Armee befreit. Aktuell befinden sich noch 58 Geiseln in Gaza. Israel nimmt an, dass weniger als die Hälfte davon noch am Leben ist.