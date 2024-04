Die Abgeordneten sollten noch am Dienstag in einer ersten Lesung über den umstrittenen Entwurf debattieren, wie das Parlament ankündigte.

Die Opposition in Georgien rief zu erneuten Massendemonstrationen auf, nachdem bereits am Montag über 5000 Menschen vor dem Parlament gegen eine Verabschiedung des Gesetzes protestiert hatten.

Am Montag waren Tausende in der Hauptstadt Tiflis auf die Strasse gegangen, um gegen den Gesetzesentwurf zu demonstrieren (Tiflis, 15.04.24).

Legende: Am Montag waren Tausende in der Hauptstadt Tiflis auf die Strasse gegangen, um gegen den Gesetzesentwurf zu demonstrieren (Tiflis, 15.04.24). AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Auch innerhalb des Plenarsaals kochten die Emotionen hoch, als ein Abgeordneter der Opposition auf den Fraktionschef der Regierungspartei Georgischer Traum einschlug, während dessen Rede.

Im März 2023 hatte die Regierung einen ersten Anlauf für das Gesetz nach heftigen Protesten zunächst aufgegeben, dann aber kürzlich wieder eine Neuauflage gewagt.

Gegner werfen ihr autoritäre und prorussische Tendenzen vor, ein sensibles Thema in der Ex-Sowjetrepublik, deren abtrünnige Regionen Abchasien und Südossetien von Russland unterstützt werden.