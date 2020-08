Begründet wird der drohende Einsatz der Armee mit einem meiner Meinung nach absurden Vorwurf: Die Demonstranten würden an «sakralen Orten» Aktionen durchführen. Mit «sakralen Orten» sind Plätze gemeint, die an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnern. Diese Orte sind in der Tat wichtig für die weissrussische Geschichte.

Aber was das Verteidigungsministerium den Demonstranten unterstellt, ist nicht haltbar. Die Demonstranten würden unter derselben Flagge Aktionen durchführen, unter welcher einst die Nationalsozialisten gemordet hätten. Das ist nicht nur in Bezug auf die friedlichen Demonstranten ein absurder Vorwurf, sondern auch historisch nicht korrekt.

Einen vergleichbaren «Schulterschluss» mit Nationalisten, wie beispielsweise in der Westukraine mit den «Bandera-Anhängern» während des Zweiten Weltkriegs, hat es in Weissrussland in dieser Form nicht gegeben.

Die Bedeutung der weiss-rot-weissen Flagge der Demonstranten lässt sich also nicht mit Flaggen von anderen Nationalisten gleichsetzen. Es gab zwar weissrussische Nationalisten, die mit der Wehrmacht und der SS zusammengearbeitet haben, aber diese waren zum einen zahlenmässig sehr wenig und zum anderen haben in Weissrussland die Wehrmacht und die SS gemordet. In keinem anderen Land wurde während des Zweiten Weltkriegs ein so grosser Anteil der Zivilbevölkerung getötet wie in Weissrussland, auch Belarus genannt.