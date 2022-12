Worum geht es? Der maltesische Gesundheitsminister Chris Fearne will das Abtreibungsgesetz lockern. Die Labourregierung will diese Veränderung. Die Forderung Fearnes hat die grössten Proteste seit Jahren ausgelöst – mit Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Malta ist das einzige EU-Mitgliedsland, das Abtreibungen strikt verbietet. Abtreibungen sind selbst dann verboten, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.

Reuters/Darrin Zammit Lupi (4. Dezember 2022)

Welche Änderung soll vorgenommen werden? Die Abtreibung soll nicht völlig zugelassen werden. Die Gesetzesänderung soll nur im Ausnahmefall eine Abtreibung erlauben, nämlich wenn ein Arzt oder eine Ärztin feststellt, dass das Leben der Frau gefährdet ist. Würde in einem solchen Fall gemäss heutigem Gesetz eine Abtreibung vorgenommen, könnten Strafen von bis zu vier Jahren gegen die Ärzteschaft verhängt werden. Bislang wurde auf Malta noch keine solche Strafe verhängt.

Der Vorstoss von Gesundheitsminister Chris Fearne geht auf einen dramatischen Vorfall zurück: Im Juni hatte auf Malta eine schwangere US-Touristin starke Blutungen bekommen. Die behandelnden Ärzte hatten erklärt, das Leben der Frau sei in Gefahr. Dennoch war ihr der Abbruch einer nicht lebensfähigen Schwangerschaft verweigert worden. Sie wurde dann nach Spanien verlegt, wo eine Abtreibung vorgenommen wurde. Später verklagte die Frau die Regierung Maltas und forderte die Gerichte auf, zu erklären, dass das Verbot der Abtreibung gegen die Menschenrechte verstösst.

Wieso die heftigen Reaktionen? Malta ist ein tief katholisches Land. «Unter anderem Vertreter der katholischen Kirche und Anhänger der Konservativen Partei sind auf die Strasse gegangen – mit Transparenten wie ‹Halten wir Abtreibung raus aus Malta›, ‹Schützen wir die Kinder›», berichtet Jörg Seisselberg. Der ARD-Korrespondent berichtet aus Rom. Die Verwurzelung in der katholischen Kultur sei für viele wichtig bei diesem Thema.