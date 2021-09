Am späten Dienstagabend hat sich US-Präsident Joe Biden erstmals öffentlich zum Ende des Truppenabzugs aus Afghanistan geäussert.

In der Rede verteidigte er seine Entscheidung, den Krieg in Afghanistan zu beenden. Und er wandte sich gegen Kritik am überstürzten Rückzug.

Zudem sei eine Zeit angebrochen, grosse Militäroperationen zu beenden, die andere Länder umgestalten sollen, so Biden.

Die Evakuierungsmission der letzten Tage bezeichnete Präsident Biden als aussergewöhnlichen Erfolg. «Wir haben eine der grössten Luftbrücken der Geschichte gemeistert – mit über 120'000 in Sicherheit gebrachten Menschen.» Das seien mehr als doppelt so viele, wie Experten für möglich gehalten hätten, so Biden.

01:06 Video Biden lobt «eine der grössten Luftevakuierungen der Geschichte» Aus News-Clip vom 31.08.2021. abspielen

Die Kritik, die Evakuierungen hätten früher beginnen sollen, liess der US-Präsident nicht gelten. Denn damit hätte er das Vertrauen in die afghanische Regierung fahrlässig untergraben und der Zusammenbruch wäre noch früher gekommen.

Entweder führen wir fort, was die letzte Regierung entschieden hat und verlassen Afghanistan, oder wir versetzen weitere zehntausende Soldatinnen und Soldaten in den Krieg zurück.

Sein Vorgänger sei es gewesen, der den Taliban den Rückzug der US-Truppen versprochen habe. Dies habe ihm nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten offen gelassen: «Entweder führen wir fort, was die letzte Regierung entschieden hat und verlassen Afghanistan, oder wir versetzen weitere zehntausende Soldatinnen und Soldaten in den Krieg zurück.»

01:21 Video Biden: «Afghanische Regierung ist kollabiert» Aus News-Clip vom 31.08.2021. abspielen

Wären die USA länger geblieben, hätte dies erneut Krieg mit den Taliban bedeutet, so der US-Präsident. Er aber wolle keinen endlosen Krieg oder einen ewig hinausgezögerten Rückzug. «Ich weigere mich, eine weitere Generation amerikanischer Söhne und Töchter in einen Krieg zu schicken, der schon lange hätte enden sollen.»

Die Zeit, in der die USA mit militärischen Mitteln andere Länder umgestalten wollten, ist vorbei.

Denn zur Terrorismusbekämpfung brauche es heute keine Bodentruppen mehr, so Biden. Vor allem aber beende er mit dem Krieg in Afghanistan aber auch eine Ära: «Die Zeit, in der die USA mit militärischen Mitteln andere Länder umgestalten wollten, ist vorbei.»