Der französische Präsident hat eine neue Regierung ernannt.

Das erste Treffen des Ministerrats mit Macron findet am Montagnachmittag statt.



Emmanuel Macron hat 18 Minister der neuen Regierung von Sébastien Lecornu ernannt. Unter ihnen sind Roland Lescure als Wirtschaftsminister und Bruno Le Maire, der erneut das Amt des Verteidigungsministers übernimmt.

Der Fall von Premierminister François Bayrou Box aufklappen Box zuklappen Anfang September hat Premierminister François Bayrou nach einer verlorenen Vertrauensabstimmung seinen Rücktritt angekündigt. Bayrou war einer der unbeliebtesten Premiers, weshalb sein Sturz in mehreren Städten gefeiert wurde, so Zoe Geissler, SRF-Frankreich-Korrespondentin. «Der Unmut in der Bevölkerung ist gross; viele fühlen sich von der Politik in Paris abgehängt. Bayrous umstrittene Sparvorschläge sorgten zusätzlich für Empörung.» Präsident Emmanuel Macron musste nun zum fünften Mal in vier Jahren einen Nachfolger für den Premierministerposten finden.

Bruno Retailleau, Vorsitzender der Partei Les Républicains, der sich in letzter Minute entschlossen hat, in der Regierung zu bleiben, bleibt Innenminister. Gérald Darmanin wird erneut Justizminister.

Legende: Keystone/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Die ehemaligen Premierminister Elisabeth Borne und Manuel Valls werden ebenfalls bestätigt, jeweils für Bildung und die Überseegebiete. Gleiches gilt für Jean-Noël Barrot für Auswärtige Angelegenheiten, Catherine Vautrin für die Themen Gesundheit und Arbeit sowie Rachida Dati für Kultur. Im Finanzministerium bleibt Amélie de Montchalin Ministerin für öffentliche Finanzen.

Die Lebensdauer der neuen Minderheitsregierung könnte kurz sein, da sie im Parlament, wo sie keine stabile Mehrheit hat, auf Ablehnung stösst. Macrons Gegner auf der linken Seite der Nationalversammlung bemühen sich, Lecornu mit einem Misstrauensvotum zu stürzen, und die Rechtsaussenpartei Rassemblement National von Marine Le Pen drängt auf vorgezogene Parlamentswahlen.