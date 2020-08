An Italiens Küsten kommen derzeit täglich Hunderte Bootsmigranten an. Sie kommen übers Mittelmeer aus Tunesien und Libyen. Allein im Juli waren es rund 6500 Menschen, die vor allem auf Lampedusa ankamen. Das sind rund sechsmal so viele wie im Juli vergangenen Jahres. Auffallend viele der Ankömmlinge der letzten Wochen sind gebürtige Tunesier. Sie machen derzeit den grössten Teil der Migranten aus. Es folgen die Herkunftsländer Bangladesch und Elfenbeinküste. (dpa)