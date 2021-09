In der Schweiz reichen eine Erkrankung und eine Impfung für ein Covid-Zertifikat. In einigen Ländern wird das nicht akzeptiert, trotz gutem Schutz.

Noch einmal Sonnenbaden und eine Runde im Meer schwimmen: Viele Schweizerinnen und Schweizer verlängern auch in diesem Jahr den Sommer. Länder wie Griechenland oder Spanien seien sehr beliebt, sagt Bianca Gähweiler, Kommunikationschefin vom Reiseunternehmen Hotelplan Suisse.

Beim Covid-Zertifikat heisse es aber aufpassen, beispielsweise in Griechenland: «Wenn man an Corona erkrankt ist und eine einmalige Impfung hat, die Corona-Erkrankung aber schon länger als sechs Monate zurückliegt, reicht das nicht.» Unter Umständen darf man deshalb nicht einreisen.

Was muss man bei Reisen im Mittelmeerraum beachten? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone Für Einreisen in die meisten Länder muss man sich vorzeitig online registrieren. Meist muss man laut Bianca Gähweiler ein Impfzertifikat oder einen negativen PCR-Test oder Schnelltest vorweisen. Eine Genesenenbescheinigung sei teils auch möglich, wenn sie nicht älter als sechs Monate ist.



Die Einreiseregelungen werden regelmässig angepasst. «Wir gehen aktuell davon aus, dass die aktuellen Einreiseregeln für die Länder rund ums erweiterte Mittelmeer bis mindestens Ende der Herbstsaison Gültigkeit haben», so Gähweiler von Hotelplan Suisse.

Ebenso handhaben das beispielsweise auch die Türkei, Zypern oder Spanien. Das bedeutet, wer zum Beispiel im Oktober in eines dieser Länder will, darf nicht vor April dieses Jahres an Covid erkrankt gewesen sein. Dies, obwohl man aus wissenschaftlicher Sicht gut geschützt ist.

Da nützt es auch nichts, wenn man über ein gültiges Schweizer Zertifikat verfügt. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, sagt, bereits das Durchmachen der Krankheit gebe Schutz für einige Monate.

Dieser werde durch eine Impfdosis noch erhöht. «Genesen und einmal geimpft gibt einen sehr guten Schutz. Ich würde sagen, mindestens gleichwertig wie zweimal geimpft.» Laut einige Studien sei der Schutz sogar besser.

Legende: Wie viele Menschen in der Schweiz genesen und einmal geimpft sind, kann das Bundesamt für Gesundheit nicht beantworten. Diese würden in der Statistik unter «geimpft» aufgeführt. Keystone

Wer also genesen und einmal geimpft ist und trotzdem nach Griechenland möchte, für den oder die heisst es, «dass man dann entweder eine zweite Impfung braucht oder sich testen lassen muss», so Bianca Gähweiler.