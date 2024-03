Legende: Wladimir Putin hat rund 87 Prozent der Stimmen geholt. Reuters/Shamil Zhumatov (17.03.2024)

Das autokratische System in Russland ist sehr ausgeklügelt und fortgeschritten; man kommuniziert in der Regel nicht einfach eine erfundene, hohe Zahl für das Regime bei den Wahlen. Die Fälschung soll nicht zu offensichtlich sein. Denn das kann der Legitimität des Regimes schaden. Die Leute bemerken eine Fälschung, wenn sie nicht allzu viele Leute kennen, die Putin gewählt haben, und das Resultat trotzdem so klar ausfällt. Deshalb versucht das Regime, so viele Leute wie möglich dazu zu bringen, tatsächlich Putin zu wählen.