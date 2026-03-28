Nach über einem Jahr «Trump 2.0» kehrt in Peking Gelassenheit ein: Den Wirren und Wendungen aus Washington ist man gewachsen.

Eine der ersten Fragen, die nach den amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran aufkam, lautete: Wie verändert das die geopolitische Rivalität der beiden Supermächte USA und China. Oder kurz: Wem nützt's?

Richten die USA ihre Aufmerksamkeit auf den Nahen Osten, ist das immer gut für China.

In einem Webinar der Denkfabrik International Crisis Group neigten die meisten zur Ansicht: China kann einem Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping getrost entgegensehen. Der Iran-Krieg stärkt, Stand heute, eher Peking als Washington.

Legende: Eigentlich sollten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in diesen Tagen zum lange erwarteten Gipfel treffen. Doch dann sagte Trump ihn ab, wegen des Iran-Kriegs. Das Treffen soll nun Mitte Mai stattfinden. Getty Images/Andrew Harnik

Henriette Levin von der US-Denkfabrik sagt es so: «Richten die USA ihre Aufmerksamkeit auf den Nahen Osten, ist das immer gut für China.» Denn es lenke Washington davon ab, sich Peking zu widmen.

Chinas Freude ist Taiwans Leid

In diesem Fall muss das Pentagon sogar ganze Waffensysteme aus dem Indo-Pazifischen Raum abziehen, etwa aus Südkorea. Und unter den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs litten die US-Alliierten in Ostasien weitaus stärker als China, sagt Levin.

Chinas Freude ist Taiwans Leid, stellt William Yang von der International Crisis Group fest. Dort fürchte man, die USA seien für längere Zeit ausserstande, sich prioritär Ostasien zuzuwenden. Die Sorge ist umso grösser, als Trump generell wenig Sympathien erkennen lässt für seine demokratischen Alliierten in der Region: Japan, Südkorea und eben Taiwan.

Ein «Grand Bargain» zwischen Trump und Xi?

Auch im Fall von Taiwan rücke Trump von der Unterstützung ab, die unter republikanischen wie demokratischen US-Präsidenten stets selbstverständlichen war. Trump, so die Angst, könnte gar Hand bieten zu einem «Grand Bargain», einem ganz grossen Geschäft zwischen ihm und Xi Jinping, bei dem er Taiwan China überliesse – im Gegenzug für chinesische Zugeständnissen anderswo.

In China irritiert zwar Trumps von Launen abhängige und irrlichternde Politik. «Man hat sich aber darauf vorbereitet und rasch darauf eingestellt», sagt Zongyuan Zoe Liu vom amerikanischen Council on Foreign Relations. Augenfällig wurde das, als Trump seinen Zollkrieg gegen China vom Zaun riss, seine Drohungen jedoch binnen Tagen implodierten.

Legende: Peking machte sofort erfolgreich Gegendruck, etwa mit dem Exportverbot für die auch von US-Firmen dringend benötigten Seltenen Erden. Keystone/AP/Mark Schiefelbein

Generell habe Trump sich selber weit über- und China weit unterschätzt, sagt Zongyuan Zoe Liu. Was dem chinesischen Regime erst recht in die Karten spiele, sei Washingtons fast schon selbstzerstörerische Art, mit traditionellen US-Alliierten umzugehen.

Es sei verblüffend, findet Ali Wyne von der International Crisis Group, dass fast über Nacht jahrzehntealte Partner der USA wie Kanada oder die Europäer überzeugt seien, sie müssten sich möglichst sowohl von China als auch von den USA ein Stück weit abnabeln.

Ungeklärtes Verhältnis zu China

Überdies, so Huong Le Thu von der Crisis Group, sei völlig unklar, wie Trump sich das Verhältnis zu China vorstelle – laut der jüngsten Nationalen Sicherheitsstrategie der USA offenbar weit weniger konfrontativ als seine Vorgänger im Präsidentenamt.

Dies gilt umso mehr, als dass die Tatsache, dass China diktatorisch regiert wird, seine Nachbarn bedrängt und die Menschenrechte missachtet, für Trump kein Problem ist. Für eine gewisse geopolitische Stabilität mag das gut sein. Für eine auf Rechten basierende liberale Weltordnung eher nicht.