SRF-Westschweizkorrespondent Andreas Stüdli erklärt den Röstigraben damit, dass in der Romandie der Sozialstaat viel wichtiger sei: «Der Staat soll helfen, wenn das Geld nicht zum Leben ausreicht. Die Kaufkraft war gerade in der Westschweiz das Politik- und Wahlkampfthema Nummer eins – von links bis rechts.»

Dies sei in Regionen mit tiefem Einkommen, dem Jura, Neuenburg oder dem Wallis sowie in Gegenden mit hohen Lebenskosten wie in Genf, ein Thema. Die Zustimmung zur 13. AHV-Rente dürfte zudem höher ausfallen, da die linken Parteien in der Westschweiz höhere Wähleranteile im Vergleich mit der Deutschschweiz aufweisen können.