- Bei den Kommunalwahlen in Frankreich können die Sozialisten gemäss Hochrechnungen die Städte Marseille und Lyon verteidigen.
- In Paris besiegt der Sozialist Emmanuel Grégoire nach Auszählung aller Stimmen Rachida Dati deutlich.
- In Marseille dürften der Linke Benoît Payan und in Lyon der Grüne Grégory Doucet wiedergewählt werden.
Der Sozialist Emmanuel Grégoire erreicht in Paris 50.5 Prozent der Stimmen. Damit haben die Sozialisten die Führung des Rathauses verteidigt. Die Konservative und ehemalige Kulturministerin Rachida Dati landet mit ihrer Liste abgeschlagen bei 41.5 Prozent. Für die Konservativen und auch das Mitte-Lager, die gemeinsam einen Machtwechsel in Paris einleiten wollten, ist das ein herber Rückschlag.
SRF-Korrespondentin: «Keine revolutionären Verschiebungen»
Kurzeinschätzung von Frankreich-Korrespondentin Mirjam Mathis:
Die französischen Kommunalwahlen zeigen keine revolutionären Verschiebungen, aber wichtige Trends. Das Rassemblement National konnte mehrere Gemeinden dazugewinnen, auch wenn der grosse Durchbruch in Städten wie Marseille oder Toulon ausblieb. Auf der linken Seite konnte sich La France Insoumise LFI erstmals sichtbar auf kommunaler Ebene etablieren, etwa in Saint-Denis und Roubaix.
Insgesamt zeigt sich jedoch, dass die Polarisierung der Wählerschaft auf kommunaler Ebene weniger stark ausgeprägt ist als in der nationalen Politik.
Die Kommunalwahlen gelten auch als Stimmungstest für die nationalen Wahlen im nächsten Jahr. Das grosse Thema werden dabei die Allianzen sein: Eine Zusammenarbeit zwischen Sozialisten und LFI scheint aufgrund ideologischer Differenzen unwahrscheinlich – und in mehreren Städten hat sich gezeigt, dass die Sozialisten sich für einen Sieg nicht zwingend mit LFI zusammentun müssen. So hat Emmanuel Grégoire trotz LFI-Konkurrenz Paris klar für sich entschieden. Auch auf der rechten Seite stellt sich nun die Frage nach einer möglichen Vereinigung der Parteien im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen.
Schlappe für le Pens Partei in Toulon und Marseille
Die Rechtsaussen-Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen wird wohl einen Rückschlag hinnehmen müssen. In Toulon, der grössten Stadt mit ursprünglich guten Chancen auf das Bürgermeisteramt, kam der RN nach Prognosen auf 46.5 Prozent der Stimmen. Die Mitte-Rechts-Kandidatin Josée Massi sicherte sich demnach mit 53.5 Prozent den Sieg in der südfranzösischen Stadt, wie das Institut Elabe für den Sender BFM TV ermittelte.
Auch in Marseille, der zweitgrössten Stadt des Landes, schlug der linke Bürgermeister Benoit Payan seinen Herausforderer Frank Allisio vom Rassemblement National deutlich. Der RN hatte gehofft, durch einen Sieg in Marseille mit Rückenwind in die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zu starten.
Drei Senioren bei Wahl an Herzversagen gestorben
Wie französische Medien berichteten, sind bei den heutigen Wahlen mindestens drei ältere Personen an Herzversagen gestorben. Im ostfranzösischen Saint-Etienne brach in einem Wahllokal ein über 80-jähriger Wahlhelfer zusammen. Laut dem Bürgermeister des Ortes stand der Mann selbst auf einer Wahlliste.
Weitere Todesfälle wurden aus Annecy südlich von Genf und aus dem südfranzösischen Carcassonne gemeldet.
Bei den Kommunalwahlen stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner Frankreichs nicht direkt für einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Sie wählen die Mitglieder des künftigen Rathauses, die dann ihren Chef oder ihre Chefin wählen. Da die Liste, die vorne landet, aber eine feste Zahl an Sitzen im Rat obendrauf bekommt, stellt diese Liste in der Regel auch den Bürgermeister.