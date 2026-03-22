Legende: SRF/Oscar Alessio

Kurzeinschätzung von Frankreich-Korrespondentin Mirjam Mathis:

Die französischen Kommunalwahlen zeigen keine revolutionären Verschiebungen, aber wichtige Trends. Das Rassemblement National konnte mehrere Gemeinden dazugewinnen, auch wenn der grosse Durchbruch in Städten wie Marseille oder Toulon ausblieb. Auf der linken Seite konnte sich La France Insoumise LFI erstmals sichtbar auf kommunaler Ebene etablieren, etwa in Saint-Denis und Roubaix.

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass die Polarisierung der Wählerschaft auf kommunaler Ebene weniger stark ausgeprägt ist als in der nationalen Politik.

Die Kommunalwahlen gelten auch als Stimmungstest für die nationalen Wahlen im nächsten Jahr. Das grosse Thema werden dabei die Allianzen sein: Eine Zusammenarbeit zwischen Sozialisten und LFI scheint aufgrund ideologischer Differenzen unwahrscheinlich – und in mehreren Städten hat sich gezeigt, dass die Sozialisten sich für einen Sieg nicht zwingend mit LFI zusammentun müssen. So hat Emmanuel Grégoire trotz LFI-Konkurrenz Paris klar für sich entschieden. Auch auf der rechten Seite stellt sich nun die Frage nach einer möglichen Vereinigung der Parteien im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen.