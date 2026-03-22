Bei den Kommunalwahlen in Frankreich können die Sozialisten gemäss Hochrechnungen die Städte Paris, Marseille und Lyon halten.

In Paris besiegt der Sozialist Emmanuel Grégoire demnach Rachida Dati deutlich.

In Marseille dürften der Linke Benoît Payan von La France Insoumise und in Lyon der Grüne Grégory Doucet wiedergewählt werden.

In Paris war bis zuletzt unklar, wie die Wahl ausgehen könnte. Gemäss den Hochrechnungen haben die Sozialisten nun die Führung des Rathauses verteidigt. Die Liste von Emmanuel Grégoire kam laut Hochrechnungen der beiden Meinungs­forschungs­institute Ifop und Ipsos auf 51.1 beziehungsweise 51.8 Prozent der Stimmen.

Legende: Der designierte Wahlsieger in Paris, Emmanuel Grégoire, lässt sich nach Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen feiern. EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Die Konservative und ehemalige Kulturministerin Rachida Dati dürfte mit ihrer Liste demnach abgeschlagen bei nur 38.4 bis 39.6 Prozent landen. Für die Konservativen und auch das Mitte-Lager, die gemeinsam einen Machtwechsel in Paris einleiten wollten, ist das ein herber Rückschlag.

Schlappe für le Pens Partei in Toulon und Marseille

Die Rechtsaussen-Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen wird wohl einen Rückschlag hinnehmen müssen. In Toulon, der grössten Stadt mit ursprünglich guten Chancen auf das Bürgermeisteramt, kam der RN nach Prognosen auf 46.5 Prozent der Stimmen. Die Mitte-Rechts-Kandidatin Josée Massi sicherte sich demnach mit 53.5 Prozent den Sieg in der südfranzösischen Stadt, wie das Institut Elabe für den Sender BFM TV ermittelte.

Auch in Marseille, der zweitgrössten Stadt des Landes, schlug der linke Bürgermeister Benoit Payan von La France Insoumise (LFI) seinen Herausforderer Frank Allisio vom Rassemblement National deutlich. Der RN hatte gehofft, durch einen Sieg in Marseille mit Rückenwind in die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zu starten.

Drei Senioren bei Wahl an Herzversagen gestorben Box aufklappen Box zuklappen Wie französische Medien berichteten, sind bei den heutigen Wahlen mindestens drei ältere Personen an Herzversagen gestorben. Im ostfranzösischen Saint-Etienne brach in einem Wahllokal ein über 80-jähriger Wahlhelfer zusammen. Laut dem Bürgermeister des Ortes stand der Mann selbst auf einer Wahlliste. Weitere Todesfälle wurden aus Annecy südlich von Genf und aus dem südfranzösischen Carcassonne gemeldet.

Bei den Kommunalwahlen stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner Frankreichs nicht direkt für einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Sie wählen die Mitglieder des künftigen Rathauses, die dann ihren Chef oder ihre Chefin wählen. Da die Liste, die vorne landet, aber eine feste Zahl an Sitzen im Rat obendrauf bekommt, stellt diese Liste in der Regel auch den Bürgermeister.