Ein US-Bundesgericht kippt die Neuaufteilung der Wahlkreise in Texas.

Die Republikaner erhofften sich damit zusätzliche Sitzgewinne bei den Wahlen für das Repräsentantenhaus im nächsten Jahr.

Das Gericht wurde von Wählern angerufen, die diese im August verabschiedete Neueinteilung der Wahlkreise als «diskriminierend» gegenüber Minderheiten betrachteten. Das Gericht setzte das Gesetz aus und ordnete an, dass für die Zwischenwahlen im November 2026 dieselben Wahlkreise zu verwenden seien wie bei den Wahlen 2022 und 2024.

Der neue Wahlkreiszuschnitt benachteilige bestimmte Bevölkerungsgruppen und sei damit rassistisch motiviert, begründeten die Richter ihre Entscheidung.

Legende: Texas gehört zu den bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten und stellt derzeit 38 Abgeordnete im Repräsentantenhaus REUTERS/Sergio Flores

Die Karte mit den neuen Wahlkreisen von Texas war im August endgültig vom Parlament des grossen konservativen Südstaates verabschiedet worden. Präsident Donald Trump hatte öffentlich Druck auf die republikanischen Verantwortlichen ausgeübt, um diese Neueinteilung durchzusetzen, die darauf abzielt, seine derzeit knappe Mehrheit im Kongress über die nächsten Parlamentswahlen hinaus zu sichern.