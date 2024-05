Per E-Mail teilen

Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlová angeschossen und verletzt worden.

Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtet die slowakische Nachrichtenagentur TASR. Mittlerweile wurde er mit dem Helikopter nach Bratislava transportiert.

TASR zitierte den stellvertretenden Parlamentsvorsitzenden Lubos Blaha mit den Worten: Fico wurde angeschossen und sei verletzt.

Legende: Ein Mann wurde vor Ort von den Sicherheitsbehörden festgenommen (Handlová, 15.05.24) REUTERS/Radovan Stoklasa

Der 59-Jährige sei im Unterleib getroffen worden, hiess es. Die Nachrichtenagentur TASR berief sich zu dem Vorfall in Handlová zunächst auf den stellvertretenden Parlamentsvorsitzenden Lubos Blaha. Der Sender TA3 berichtete von vier Schüssen, von denen einer Fico getroffen habe.

Regierung: Fico lebt zwischen Leben und Tod

Fico wird laut dem örtlichen Spitaldirektor in die Hauptstadt Bratislava mit dem Helikopter geflogen. In Handlová wurde sein Zustand stabilisiert. Er sei bei Bewusstsein ins Spital eingeliefert worden, so eine Sprecherin des Spitals.

Über den Gesundheitszustand Ficos äusserte sich der Rettungsdienst vorerst nicht, da der Einsatz noch laufe. Die Polizei evakuierte das Kulturhaus, in dem die Regierungssitzung abgehalten worden war. Laut der Regierung schwebe der Premierminister zwischen «Leben und Tod».

Mann wurde laut Augenzeugen festgenommen

Das Büro Ficos nahm vorerst keine Stellung zu den Berichten. Angaben zu einem möglichen Motiv liegen nicht vor. Handlová liegt etwa 190 Kilometer nordöstlich von Bratislava. Der Ministerpräsident befand sich auf einer Reise durch die Regionen des Landes.

Fico schloss zuvor Gewalttat nicht aus Box aufklappen Box zuklappen Fico hatte vor wenigen Tagen der liberalen Opposition vorgeworfen, ein Klima der Feindschaft gegen die Regierung zu schaffen. Es sei nicht auszuschliessen, dass es in einem solchen Klima irgendwann zu einer Gewalttat komme.

Ein Zeuge der Nachrichtenagentur Reuters sagte, er habe mehrere Schüsse gehört und einen Mann gesehen, der von der Polizei festgenommen wurde. Der Reuters-Zeuge sagte, er habe gesehen, wie Sicherheitsbeamte ihn in ein Auto stiessen und wegfuhren.