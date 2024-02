Ein Anwohner namens Mahmud Ahmed sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), die Menschen hätten am frühen Donnerstagmorgen Lastwagen mit Hilfsgütern aus dem Süden des Küstengebiets in Empfang nehmen wollen, um Mehl und weitere Lebensmittel zu bekommen. Es sei noch dunkel gewesen. Plötzlich seien Schüsse gefallen. Zudem sollen Granaten abgefeuert worden sein, so der Mann. Er selber sei zunächst geflohen, bei Tagesanbruch aber zurückgekommen, berichtete Ahmed weiter. Auf dem Boden hätten etliche Leichen gelegen, Verletzte seien von Anwohnern mit Eselskarren in ein Spital gebracht worden. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.