Der Bosnienkrieg dauerte von 1992 bis 1995. Damals erklärten Bosnien und Herzegowina ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien. Vor allem viele Serben lehnten diesen Schritt ab. Der Konflikt eskalierte zu einem brutalen Krieg mit Massakern, Vertreibungen und schweren Kriegsverbrechen.

Besonders schlimm traf es die Hauptstadt Sarajevo, die von zentraler Bedeutung war. In der Stadt lebten verschiedene Ethnien und Religionen friedlich zusammen. Die serbischen Belagerer wollten dieses Nebeneinander auslöschen und belagerten jahrelang die Stadt. Von den umliegenden Hügeln aus schossen sie auf die Bevölkerung. Über 10'000 Menschen starben, mehr als 50'000 wurden verletzt.

Unter den Schützen waren offenbar auch reiche Ausländer, die viel Geld bezahlt haben, um zum Spass auf wehrlose Opfer zu schiessen. Dies hat ein italienischer Investigativautor aufgedeckt. Die Recherche stützt sich auf mehrere Zeugenaussagen und frühere Dokumentationen.