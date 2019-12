Donald Trump hat erwartungsgemäss ungehalten auf das gegen ihn eröffnete Verfahren reagiert.

Das Weisse Haus, aber auch viele republikanische Mitstreiter, machen ihrem Ärger auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Luft.

Trump und seine Befürworter halten das angestrebte Verfahren für ein politisches Manöver der Demokraten.

Über den Kurznachrichtendienst verbreitete der Präsident in der Nacht zum Donnerstag ein Schwarz-Weiss-Bild, auf dem er direkt in die Kamera blickt und mit dem rechten Zeigefinger in Richtung des Betrachters deutet. Darauf der Slogan: «In Wirklichkeit sind sie nicht hinter mir her, sie sind hinter Euch her. Ich bin nur im Weg.»

Mit seiner Pose erinnert Trump an die Darstellung von «Uncle Sam» – der Personifizierung der USA – auf einem Poster aus dem Ersten Weltkrieg, das damals zur Rekrutierung von US-Soldaten verbreitet wurde.

Legende: Das Plakat stammt aus dem ersten Weltkrieg. In seiner Adaption durch Trump wird es mehrdeutig. Reuters

Seine Aussage lässt sich auf verschiedene Weise deuten. Einerseits hat sich Trump immer wieder als zu Unrecht verfolgtes Opfer einer «Hexenjagd» dargestellt und den Demokraten vorgeworfen, mit dem Impeachment der Demokratie den «Krieg» erklärt zu haben.

Andererseits könnte die dargestellte Geste darauf anspielen, dass die Gegner des Präsidenten – also die Abgeordneten der Demokratischen Partei – republikanische Wähler für sich gewinnen wollen.

Die beschämendste Episode in der Geschichte unserer Nation.

US-Präsident Donald Trump hat den oppositionellen Demokraten angesichts der gegen ihn erhobenen Amtsenthebungsklage in weiteren Tweets vorgeworfen, seinen Wahlsieg von 2016 «annullieren» zu wollen.

Die «radikale Linke» im Kongress sei von «Neid, Hass und Wut» auf ihn zerfressen, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Battle Creek im Bundesstaat Michigan. «Diese Leute sind verrückt.»

Die Anklagepunkte gegen Trump seien völlig illegitim und entbehrten jeder Grundlage. In dem gesamten «betrügerischen» Verfahren seien dem Präsidenten grundlegende Rechte verwehrt worden. Für Donald Trump Anlass, seine Wähler gar zu einem Gebet zu motivieren.

Wogen der Entrüstung bei den Republikanern

Trumps Twitter-Entrüstung folgten viele seiner Mitstreiter im Kongress, die ihm in der Debatte ausnahmslos die Stange hielten. So zum Beispiel Oklahomas Senator Jim Imhofe. Der 85-jährige Republikaner bezeichnet das von den Demokraten angestrebte Verfahren als «Schande für die meisten Bürger seines Staates».