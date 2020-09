Mittlerweile haben sich NATO, einzelne EU-Staaten aber auch die Schweiz um Vermittlung bemüht. Die Gespräche sind bislang aber ergebnislos verlaufen. Jüngst hatte sich auch Russland als Vermittler angeboten.

Seine Regierung sei bereit, einen Dialog zu fördern, «der pragmatisch auf gegenseitigen Interessen beruht, sowie bei der Suche nach Entscheidungen zu helfen, die fair sind und auf dem Völkerrecht basieren», sagte der russische Aussenminister Sergej Lawrow am Dienstag.

Derweil will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron an diesem Donnerstag bei einem informellen Gipfeltreffen mit sechs südlichen EU-Staaten über den Streit um die Erdgassuche im östlichen Mittelmeer beraten. Der 42-Jährige sei für einen «anspruchsvollen Dialog» der Europäer mit dem Nato-Partner Türkei und fordere von seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan vor allem Klarheit. Das verlautete am Dienstag aus Kreisen des Pariser Präsidialamtes. Zu dem Toptreffen auf Korsika sind Staats- und Regierungschefs aus Griechenland, Zypern, Malta, Italien, Spanien und Portugal eingeladen.