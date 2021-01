Wenn sich der Premierminister am Montagabend überraschend an die Nation wendet, bedeutet das selten etwas Gutes. Besonders nicht mitten in einer Pandemie.

«Unsere Spitäler kommen an ihre Grenzen. Die Zahl der Todesfälle ist innerhalb einer Woche um ein Fünftel gestiegen. Ich muss Sie deshalb einmal mehr anweisen, zu Hause zu bleiben. Verlassen Sie das Haus nur noch für lebensnotwendige Verrichtungen wie das Einkaufen von Lebensmitteln, Arztbesuche, Covid-Tests oder wenn sie vor häuslicher Gewalt flüchten müssen», sagte Johnson in seiner Ansprache.

Hochansteckende Variante ist schuld

Es ist für die Britinnen und Briten ein Déjà-vu. Noch vor wenigen Tagen brachte die Impfung gegen Covid-19 grosse Hoffnung. Doch die neue, hoch ansteckende Variante des Coronavirus verbreitet sich auf der britischen Insel rapide und dämpft die Euphorie.

Noch am Sonntag hatte Johnson verkündet, Schulschliessungen stünden nicht zur Debatte. Nun hat die Realität den Premierminister einmal mehr überholt.

Spitäler völlig am Anschlag

Wie die Realität in den britischen Spitälern aussieht, schilderte die Intensiv-Medizinerin Jane Evans gegenüber der BBC. «In den letzten drei Wochen ist die Zahl der Covid-Patienten, die in ein Spital in London eingeliefert wurden, exponentiell gestiegen.»

Lockdown bis mindestens Mitte Februar Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Reuters Neun Monate nach dem ersten Lockdown müssen in England und Schottland Restaurants, Pubs, Sportbetriebe, viele Läden und die Schulen wieder geschlossen bleiben. Kurz vor Johnsons Ansprache hatte sich auch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon mit ähnlichen Worten an ihr Volk gewandt. Johnson seinerseits erklärte, falls der Zeitplan der Impfungen beibehalten werden könne, sei es möglich, dass Mitte Februar die Beschränkungen gelockert werden könnten. (Agenturen)

Immer mehr Patienten müssten intensiv behandelt und beatmet werden. Am letzten Wochenende hätten die Kapazitäten verdoppelt werden müssen, um alle Patienten behandeln zu können, so Evans weiter. Allein am Montag wurden in Grossbritannien fast 59'000 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet.

Nur einmal impfen, dafür doppelt so viele Menschen? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Reuters Weil der Impfstoff knapp ist, will Grossbritannien die zweite Impfdosis statt nach drei erst nach zwölf Wochen verabreichen. Auf diese Weise könnten mehr Menschen mit einer ersten Impfdosis behandelt werden, so die Überlegung. Ob der Impfschutz so aber ausreichend gewährleistet ist, weiss niemand. In der Schweiz auf jeden Fall ist ein solches Vorgehen nicht geplant, wie der Präsident der Schweizerischen Impfkommission, Christoph Berger, klargemacht hat. Man wisse nicht, ob die Impfung so gleich effizient sei, so die Begründung. Auch die US-Arzneimittelbehörde FDA kritisiert das britische Vorgehen. Es gebe keine belastbare wissenschaftliche Grundlage für einen solchen Schritt. Das Vorgehen der Briten bedeute sogar ein signifikantes Risiko für die öffentliche Gesundheit, so die FDA.

Viele britische Spitäler melden, ihre Intensivpflegebetten seien zu 90 Prozent belegt. Nicht-dringende Eingriffe werden längst verschoben. Patienten berichten, dass sie auf Korridoren oder in Ambulanzfahrzeugen warten müssen, bis ein Bett frei wird. Notspitäler werden wieder aufgebaut.

Doch Betten allein genügen nicht. Es fehlt wie in vielen Ländern in erster Linie an Personal, das sich um die Menschen in diesen zusätzlichen Betten kümmern kann.