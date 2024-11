Legende: Keystone/Michael Reynolds

Der Bundesrat empfängt Petr Pavel am Dienstag zum Staatsbesuch. Mit der Einladung an Pavel und dessen Gattin Eva Pavlová unterstreiche man die ausgezeichneten Beziehungen zwischen den beiden Ländern, teilte der Bundesrat mit. Neben übereinstimmenden Werten verbinde ein reger Austausch in Politik, Wirtschaft und Kultur die Schweiz und Tschechien.

Zum Auftakt eröffnet der Präsident zusammen mit Bundespräsidentin Viola Amherd ein Wirtschaftsforum an der ETH Zürich. Bei Besuchen im Labor Spiez sowie dem Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) in Thun sollen Sicherheitsfragen und die Zusammenarbeit in Europa erörtert werden.

Am Mittwoch empfängt der Bundesrat den Staatsgast dann auf dem Bundesplatz in Bern mit militärischen Ehren. Dann sind die offiziellen Ansprachen in der Wandelhalle des Bundeshauses geplant. An den politischen Gesprächen im Bernerhof nehmen neben Amherd die Bundesräte Guy Parmelin, Ignazio Cassis, Albert Rösti und Beat Jans teil. (sda)