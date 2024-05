Der Trauerzug machte sich daraufhin von der Universität Teheran in der Stadtmitte auf den Weg Richtung Freiheitsplatz im Westen der Stadt. Die Strassen waren überfüllt mit trauernden Regierungsanhängern, die Abschied von den Staatsmännern nahmen.

Der oberste iranische Führer Chamenei betet über den Särgen des verstorbenen Präsidenten Ebrahim Raisi und den übrigen Opfern während einer Trauerfeier in Teheran, Iran, 22. Mai 2024.

Legende: Der oberste iranische Führer Chamenei betet über den Särgen des verstorbenen Präsidenten Ebrahim Raisi und den übrigen Opfern während einer Trauerfeier in Teheran, Iran, 22. Mai 2024. Keystone/EPA IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE

Neben zahlreichen hochrangigen Vertretern der Politik und des Militärs nahmen laut Agentur Isna auch ausländische Gäste an der Zeremonie teil, wie Hamas-Auslandschef Ismail Hanija. Chamenei hatte eine fünftägige Staatstrauer bis Freitag angeordnet.

Raisi soll am Donnerstag gegen Mittag im schiitischen Zentrum seiner Heimatstadt Maschhad, dem Heiligtum von Imam Resa, beigesetzt werden. Zum Begräbnis Raisis werden auch hochrangige Vertreter befreundeter Staaten erwartet.

Laut der Staatsagentur Irna sind bereits 15 Staatsoberhäupter und mehr als ein Dutzend weitere Regierungsvertreter eingetroffen, unter ihnen auch Chinas Vizepremier Zhang Guoqing.