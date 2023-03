1 / 3

Legende: Kaja Kallas, Premierministerin Estlands «Für Kallas spricht, dass sie Osteuropäerin und erfolgreiche Regierungschefin ist. Noch nie hat Osteuropa den Spitzenposten in der Nato besetzt – und genau in dieser Region spielt derzeit die ‹Musik›, wenn man so will. Es spricht einiges dafür, dass jemand aus der Region die Nato-Spitze übernimmt.» Keystone/AP/Sergei Grits