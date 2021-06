Beendet ist der Fall mit der Entscheidung zum Strafmass nicht. Chauvin kann noch Berufung einlegen. Unabhängig von dem Verfahren in Minnesota ist ausserdem vor einem Bundesgericht Anklage gegen ihn erhoben worden. Das US-Justizministerium teilte zur Begründung mit, dem Beschuldigten werde vorgeworfen, Floyd vorsätzlich seiner verfassungsmässigen Rechte beraubt zu haben.

Neben Chauvin wurden ausserdem drei weitere Ex-Polizisten angeklagt. Sie waren ebenfalls am Einsatz gegen Floyd beteiligt. Sie werden in einem Verfahren in Minneapolis ab März nächsten Jahres vor Gericht stehen. Ihnen wird Beihilfe zur Last gelegt. Auch ihnen könnten mehrjährige Haftstrafen drohen.