Der von den grössten griechischen Gewerkschaften ausgerufene Generalstreik hat in Städten wie Athen und Thessaloniki zu einem Verkehrschaos geführt. Die Busse fahren nur, um die Streikenden zu Demonstrationen zu bringen. Der übrige öffentliche Nahverkehr fiel aus, so dass viele Griechen versuchten, mit Autos zur Arbeit zu gelangen. Auch die Fähren blieben in den Häfen vertäut.