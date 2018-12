May verliert wieder ein Regierungsmitglied

Ein weiteres Regierungsmitglied ist in Grossbritannien im Streit um den Brexit zurückgetreten: der Staatssekretär Sam Gyimah, zuständig für Forschung und Universitäten.

Gyimah ist der neunte Politiker, der in der Kontroverse um den Brexit aus der Regierung ausscheidet.

Gyimah teilte am Freitagabend via Twitter mit, er werde gegen das Brexit-Abkommen stimmen, das Premierministerin Theresa May ausgehandelt hat. Es sei naiv zu glauben, dass die EU künftig nicht rigoros ihre eigenen Interessen verfolgen würde, schrieb er.

Das zeigten die gescheiterten Verhandlungen über das europäische Satellitennavigationssystem Galileo, an dessen militärischer Komponente Grossbritannien nach dem EU-Austritt nicht mehr teilhaben dürfe.

Legende: Der britische Staatssekretär Sam Gyimah tritt zurück. Reuters/Archiv

Grossbritannien wird voraussichtlich am 29. März 2019 aus der EU ausscheiden. Das Abkommen sieht eine Übergangsphase bis 2020 vor, in der zunächst alles bleibt, wie es ist