Im nordafrikanischen Land Sudan hat ein Erdrutsch ein Dorf komplett verschüttet.

Über 1000 Menschen seien dabei ums Leben gekommen, teilte die sudanesische Befreiungsarmee mit.

Die Befreiungsarmee ist eine Rebellengruppe, die das betroffene Gebiet kontrolliert. Sie bittet die UNO und internationale Hilfsorganisationen um Hilfe bei der Bergung der Leichen.

«Nach vorläufigen Informationen kam die gesamte Bevölkerung des Dorfes, die auf mehr als tausend Menschen geschätzt wird, ums Leben, und nur eine Person überlebte», teilte die sogenannte sudanesische Befreiungsarmee (Liberation Movement/Army (SLM/A)) mit.

Die Angaben konnten bislang nicht überprüft werden. Die Rebellengruppe kontrolliert das abgelegene Gebiet im Marra-Gebirge im Westen des Bürgerkriegslands seit Jahren. Das sudanesische Gesundheitsministerium äusserte sich zunächst nicht dazu.

Legende: Die Menschen im Sudan leiden unter dem Bürgerkrieg. Reuters/Zohra Bensemra/Symbol

Erde rutschte nach tagelangen Regenfällen

Der Erdrutsch soll sich laut den Angaben bereits am Sonntag nach tagelangen schweren Regenfällen im Dorf Tersin ereignet haben. Das Dorf sei dabei vollständig dem Erdboden gleichgemacht worden, so die Rebellengruppe. In ihrer Mitteilung veröffentlichte diese Fotos, die Schlamm- und Geröllmassen in einer bewaldeten Hügellandschaft zeigen sowie Menschen und verschlammte Gegenstände wie Decken.

Im Sudan tobt seit 2023 ein schwerer Bürgerkrieg zwischen der Armee und der paramilitärischen Rebellengruppe Rapid Support Forces (RSF), die mittlerweile einen grossen Teil Darfurs unter ihrer Kontrolle hat. Daneben sind in der Region noch andere Rebellengruppen aktiv, darunter die genannte sudanesische Befreiungsarmee.