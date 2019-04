Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine neue Waffe getestet.

Die staatliche Nachrichtenagentur meldete, eine taktische Lenkwaffe sei am Mittwoch von einer Militärakademie abgefeuert worden.

Machthaber Kim Jong-un sagte zur Entwicklung der Waffe, sie sei von «sehr grosser Bedeutung um die Kampfkraft der Volksarmee zu vergrössern».

Die US-Regierung teilte in einer ersten Reaktion mit, sie habe den Bericht über den Waffentest «zur Kenntnis genommen». In den Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea hat es in den letzten Monaten keine nennenswerten Fortschritte gegeben. Kim hat sich erst kürzlich zu einem dritten Treffen mit dem US-Präsidenten bereit erklärt, dieses müsse jedoch bis Ende Jahr stattfinden.

Das zweite Gipfeltreffen zwischen Kim Jong-un und Donald Trump – jenes im Februar in Hanoi – wurde frühzeitig abgebrochen. Nordkorea hatte eine Aufhebung der meisten Sanktionen verlangt, was wiederum die USA ablehnten.