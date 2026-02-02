In einer Haftanstalt der US-Einwanderungsbehörde ICE im Süden von Texas sind Masern festgestellt worden.

Nach zwei bestätigten Infektionen seien mehrere Migranten in Quarantäne gekommen, die Kontakt mit den Infizierten gehabt haben könnten, teilte eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums mit.

US-Medienberichten zufolge handelt es sich um eine Einrichtung, in der Eltern und Kinder wegen mutmasslicher Verstösse gegen Einwanderungsgesetze festgehalten werden. «Jegliche Bewegung» in der Einrichtung sei untersagt worden, führte das Ministerium aus. Was das konkret für die Inhaftierten bedeutet und wie lange die Massnahme bestehen bleiben soll, war zunächst unklar. Die Infektionen wurden der Ministeriumssprecherin zufolge am Samstag von den texanischen Gesundheitsbehörden bestätigt. Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten und können in Extremfällen lebensbedrohlich sein. Mit Masernviren kann man sich über Speicheltröpfchen in der Luft anstecken.

Fragwürdige Empfehlungen zu Impfungen Box aufklappen Box zuklappen Anfang des Jahres verkündete die Trump-Regierung, dass für Kinder künftig nur noch zu 11 und nicht mehr zu 18 Immunisierungen gegen verschiedene Krankheiten geraten werde – auch wenn weiterhin alle Impfungen möglich seien. Kinderärzte kritisierten die neuen Empfehlungen scharf. Gegen Masern wird noch eine Impfung empfohlen. Trotzdem kämpfen die USA gerade gegen eine Masern-Epidemie. Rund 2500 Fälle wurden seit Anfang 2025 dokumentiert, drei Menschen starben. US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy verwies in Interviews zunächst auf Vitamin A und Lebertran als Heilmittel, bevor er angesichts der dramatischen Entwicklung eine Impfung als wirksamste Methode zur Eindämmung der Verbreitung nannte.

Anwältin: Masern nicht als Vorwand nehmen

Die Einrichtung in dem Ort Dilley war zuletzt wegen der Inhaftierung eines Fünfjährigen in die Schlagzeilen geraten. Er war mit seinem Vater vor rund zwei Wochen bei einer Razzia im Bundesstaat Minnesota aufgegriffen und in Gewahrsam genommen worden. Nach einer Gerichtsentscheidung kamen die beiden am Sonntag wieder frei.

Legende: Am 24. Januar demonstrierten Inhaftierte im South Texas Family Residential Center. Keystone/ BRENDA BAZAN

Die Anwältin Neha Desai, die sich für Kinder in Gewahrsam einsetzt, mahnte gegenüber CBS, die Masern dürften nicht als Vorwand genommen werden, um ihr und ihren Kollegen den Zugang zur Einrichtung zu verwehren.