Der Leichnam der brasilianischen Fussballlegende Pelé ist für die Totenwache im Stadion des FC Santos aufgebahrt.

Nach 24 Stunden wird der Fussballer im Kreis seiner Familie beigesetzt.

Tausende Fans zogen am Montag an dem in der Spielfeldmitte des Estádio Urbano Caldeira in der Hafenstadt Santos aufgebahrten Leichnam des dreifachen Weltmeisters vorbei, wie im Fernsehsender TV Globo zu sehen war.

Unter Applaus und Pelé-Rufen waren die Tore des Stadions um 10 Uhr Ortszeit geöffnet worden, die ersten Fans strömten herein. Viele Fans waren in Trikots von Pelés altem Klub FC Santos und der Nationalmannschaft gekleidet. Einige Fans waren bereits am Neujahrstag vor dem Stadion eingetroffen und warteten rund 20 Stunden in der Warteschlange, um sich als Erste von ihrem Idol verabschieden zu können.

1 / 8 Legende: Grosse Ehre für einen der grössten Fussballer: Pelé ist derzeit im Estádio Urbano Caldeira seines Ex-Klubs FC Santos aufgebahrt. REUTERS/Carla Carniel 2 / 8 Legende: Der einbalsamierte Leichnam bleibt 24 Stunden im Stadion, danach findet die Beisetzung statt. REUTERS/Ricardo Moraes 3 / 8 Legende: Der Andrang ist riesig – Tausende Fans nehmen von der brasilianischen Fussballlegende Abschied. REUTERS/Carla Carniel 4 / 8 Legende: Auch vor dem Stadion in der Hafenstadt Santos versammeln sich viele Fans, um ihrem Helden die letzte Ehre zu erweisen. REUTERS/Amanda Perobelli 5 / 8 Legende: Pelés Witwe Marcia Aoki fand sich sichtlich bewegt am Aufbahrungsort ihres Ehemanns ein. REUTERS/Diego Vara 6 / 8 Legende: Auch Fifa-Chef Gianni Infantino erwies Pelés Leichnam die letzte Ehre. REUTERS/Diego Vara 7 / 8 Legende: Der Leichenwagen mit dem Leichnam der verstorbenen brasilianischen Fussballlegende Pelé fuhr auf dem Weg ins Stadion an vielen Fans vorbei. Keystone/AP Photo/Matias Delacroix 8 / 8 Legende: Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé noch immer Rekordtorschütze der brasilianischen Fussballnationalelf. REUTERS/Amanda Perobelli

Im Stadion wurden viele Blumengebinde niedergelegt, darunter im Namen des brasilianischen Fussballverbands CBF, des Vereins FC Santos, des Stürmerstars Neymar und des früheren Nationalspielers Romário. Direkt am Sarg versammelten sich Pelés Angehörige und engsten Freunde. Sein Sohn Edinho und seine Witwe Marcia Aoki fassten sich an den Händen und sprachen ein Gebet.

Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino erwies Pelé die letzte Ehre. «Mit vielen Emotionen, Traurigkeit, aber auch mit einem Lächeln, denn er hat uns viele Lächeln geschenkt», sagte er. «Als Fifa werden wir dem König Tribut zollen und die ganze Welt bitten, eine Schweigeminute einzulegen.»

Eine schier unumsetzbare Idee Box aufklappen Box zuklappen Fifa-Präsident Gianni Infantino äusserte zudem eine weitere so gut wie nicht umsetzbare Idee. In jedem der 211 Länder der Fifa soll ein Stadion nach dem verstorbenen Superstar Pelé benannt werden. Die Fifa wird laut Infantino alle Länder darum ersuchen. «Die Kinder, die kommenden Generationen auf der ganzen Welt, müssen wissen, wer Pelé war. Und wenn sie dann in 30, 50, 100 Jahren ein Tor in einem nach Pelé benannten Stadion schiessen und fragen, wer er war, können wir sagen: Er war der Grösste, und er hat uns bewegt.» Infantino spricht natürlich, wie es zu ihm gehört, von sehr grossen Stadien, nicht von Sportplätzen mit Tribünen. Die Stadien bekommen aber ihre Namen nach Ortsbezeichnungen, örtlichen Grössen oder Sponsoren.

Die von Polizei und Feuerwehr eskortierte Karawane war zuvor vom etwa 80 Kilometer entfernten Spital Albert Einstein in São Paulo gestartet, wo Pelé am Donnerstag im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit gestorben war. Nach einer Operation wegen eines Darmtumors im vergangenen Jahr musste er sich einer Chemotherapie unterziehen und wurde wiederholt auf der Intensivstation behandelt.

Beisetzung im Kreis der Familie

Die Totenwache soll 24 Stunden dauern. Auch Brasiliens neuer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wurde im Stadion erwartet.

Am Dienstag wird eine Trauerprozession den Leichnam durch das Viertel, in dem Pelés 100-jährige Mutter noch immer lebt, zum Friedhofs-Hochhaus Memorial Necrópole Ecumênica bringen. Dort soll Pelé im Kreis der Familie beigesetzt werden.

Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit vollem Namen hiess, hatte den Fussball wie kaum ein anderer geprägt. Mit 77 Treffern in 92 Länderspielen ist Pelé noch immer Rekordtorschütze der brasilianischen Fussballnationalelf.