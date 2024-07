Das ist passiert: Die Lage drohte nach einem verheerenden Raketenangriff auf ein Dorf in den von Israel annektierten Golanhöhen seit Tagen zu eskalieren. Die Attacke war mutmasslich von der libanesischen Hisbollah-Miliz durchgeführt worden.

Legende: Bei dem Raketenangriff in den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen waren zwölf Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen. Keystone/AP/LEO CORREA

Dass Israel zurückschlagen wird, war klar. Offen blieb, wie hart der Vergeltungsschlag ausfallen würde. Die Befürchtung: Je heftiger der Gegenschlag, umso grösser die Gefahr eines grossen Krieges in der Region.

«Deutliches Signal» in Beirut: Die Reaktion erfolgte am Dienstagabend. Israelische Kampfflugzeuge attackierten ein Gebäude in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. Laut israelischen Angaben wurde dabei Fuad Shukr getötet, die Nummer zwei der Schiiten-Miliz Hisbollah. Shukr gilt als enger Berater von Generalsekretär Nasrallah und zählt zu den höchsten Militärkommandanten in der Bewegung.

Hisbollah schweigt zu Shukrs Schicksal Box aufklappen Box zuklappen Legende: Seit 2017 wird Shukr von US-Behörden wegen Verstrickung in einen Anschlag auf US-Truppen in Beirut 1983 gesucht. Reuters Die Hisbollah teilt mit, dass sich Fuad Shukr in dem von einem israelischen Angriff getroffenen Gebäude aufgehalten habe. Über sein Schicksal machte die von Iran gestützte Miliz jedoch keine Angaben. Bei dem Luftangriff wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens vier Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Mehr als 80 weitere Menschen wurden demnach verletzt, fünf von ihnen lebensgefährlich.

«Israel hat wohl versucht, ein deutliches Signal an die Hisbollah zu senden, ohne jedoch einen ganz grossen Krieg unvermeidlich zu machen», schätzten die Nahostkorrespondenten von SRF unmittelbar nach Israels Vergeltungsschlag in Beirut.

Tötung von Hamas-Chef in Teheran: Dabei sollte es aber nicht bleiben. In der Nacht auf Mittwoch kam die Meldung aus der iranischen Hauptstadt: Bei einer mutmasslich israelischen Attacke wurde Hamas-Chef Ismail Hanija getötet. Er gilt als Top-Terrorist, aber auch als zentraler politischer Ansprechpartner der radikalislamischen Palästinenserorganisation.

Legende: Der Auslandschef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, ist nach Angaben der Terrororganisation bei dem israelischen Angriff in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. GETTY IMAGES/ANADOLU AGENCY/ALI HASSAN

Racheschwüre aus Gaza und Teheran: Die Tötung Hanijas werde «den Kampf in neue Dimension führen», erklärte der militärische Arm der Hamas. Auch Teheran droht mit Rache. Dies sei Irans Pflicht, da der Hamas-Chef auf iranischem Boden getötet worden sei, sagte das geistige und politische Oberhaupt der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei. Die Hisbollah bezeichnete Hanija als «einen der grossen Widerstandskämpfer unserer Zeit, der sich mutig gegen US-Vorherrschaft und zionistische Besatzung wehrte.»

Iran: Drohgebärden und Deeskalation Box aufklappen Box zuklappen Legende: Anti-israelische Proteste in Teheran nach der Tötung des Hamas-Anführers. Keystone/AP/VAHID SALEMI Auch der neue iranische Präsident Massud Peseschkian droht mit Vergeltung. Iran werde dafür sorgen, dass «die terroristischen Besatzer ihre feige Tat» bereuten, teilte Peseschkian in den staatlichen Medien mit. Weniger scharf reagierte der erste Vize-Präsident Irans. Das Land habe nicht die Absicht, den Konflikt im Nahen Osten weiter zu eskalieren, sagte Mohammed Resa Aref.

Die Reaktion der Schweiz: Das Aussendepartement Schweizer Staatsangehörigen empfiehlt die Ausreise aus dem Libanon. Zudem werde von Reisen in das Land weiterhin abgeraten, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten mit. Ignazio Cassis zeigte sich im Maison Suisse an den Olympischen Spielen in Paris besorgt über die jüngsten Entwicklungen. Man sehe leider, dass die Situation nicht einfacher werde, so der Aussenminister.

Die internationalen Reaktionen: Die USA würden nach den Worten von Verteidigungsminister Lloyd Austin ihren Verbündeten Israel im Falle eines Angriffs verteidigen.

Mit Blick auf die zunehmenden Spannungen sagte Austin, er halte einen grösseren Krieg in der Region nicht für unvermeidlich. Die Rolle der USA wird vom Iran stark kritisiert. Als Unterstützerin von Israel seien die USA mitverantwortlich für die Tötung von Hanija, so das iranische Aussenministerium.

Das wussten die USA Box aufklappen Box zuklappen Die USA waren laut Aussenminister Antony Blinken in den tödlichen Angriff auf den politischen Hamas-Anführer Ismail Hanija in Teheran weder involviert gewesen noch darüber informiert worden. «Wir hatten davon keine Kenntnis und waren nicht beteiligt», sagt Blinken dem Sender Channel News Asia bei einem Besuch in Singapur. Gefragt nach den möglichen Auswirkungen sagte er laut einer Abschrift des Interviews, es sei sehr schwer darüber zu spekulieren. Entscheidend sei, dass es zu einer Waffenruhe im Gazastreifen komme und die israelischen Geiseln dort freikämen. Eine Waffenruhe sei am besten dazu geeignet, die aufgeheizte Lage zu beruhigen.

Katar, ein wichtiger Vermittler bei Gesprächen über eine Waffenruhe in Gaza, stellt derweil die Verhandlungen mit Israel infrage. «Wie kann man erfolgreich vermitteln, wenn eine Partei den Vermittler auf der anderen Seite ermordet?», schrieb Katars Ministerpräsident bei X.

«Eine noch nie dagewesene Aktion» Box aufklappen Box zuklappen Ismail Hanija weilte anlässlich der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian in Teheran. «Für den Iran ist die Tötung eines Staatsgastes auf dem eigenen Grund und Boden durch ausländische Angreifer ein massiver Affront», sagt die Journalistin Katharina Wagner. Darauf werde die Führung in Teheran reagieren müssen, so die ORF-Korrespondentin für Iran und die Türkei. In den letzten Jahren wurden immer wieder iranische Wissenschaftler ermordet, die am iranischen Nuklearprogramm beteiligt gewesen sein sollen. Für die Attacken wurde jeweils Israel verantwortlich gemacht. «Die Tötung des Hamas-Chefs ist aber eine noch nie dagewesene Aktion», sagt Wagner. Die Drohungen aus Iran seien klar und deutlich – und würden von höchster Stelle kommen. «Wozu Iran in der Lage ist, hat das Land im April mit dem ersten direkten Angriff mit Drohnen und Raketen auf Israel bewiesen.» Der Iran reagierte damals auf die Tötung von General Muhammad Reza Zahedi, einem hohem Kommandanten der iranischen Revolutionswächter, in der syrischen Hauptstadt Damaskus.

Die Türkei bezichtigt Israel, den Krieg in Gaza auf die Region ausweiten zu wollen. Zuvor hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan Israel bereits militärisch gedroht.

Auch Russland kritisiert die Tötung des Hamas-Chefs in Teheran scharf. «Das ist ein absolut inakzeptabler politischer Mord, der zu einer weiteren Eskalation der Spannungen führen wird», teilt das Aussenministerium in Moskau mit.