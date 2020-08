Mit «Amazing Thailand», dem wunderbaren Thailand, bewirbt die thailändische Tourismusbehörde ihr Land. Mit einem Kameraflug führt das Werbevideo über grüne Reisfelder, Mönche und Tempel, auf Massagetische und in Thai-Box-Stadien bis zum Infinity Pool eines Nobelhotels.

«Alles vorbei», sagt Nida, die ein kleines Familienhotel mit 14 Zimmern in Krabi im Süden von Thailand führt, über Whatsapp. Von Februar bis April seien sie normalerweise immer ausgebucht, aber in diesem Jahr seien alle Buchungen storniert worden: «Ausländer können nicht mehr kommen, Hilfe von der Regierung gibt es keine. Ich musste die Löhne meiner Angestellten kürzen und verkaufe jetzt billiges Essen am Strand an einheimische Touristen.»

Aderlass für Tourismusindustrie

Im vergangenen Jahr kamen fast 40 Millionen ausländische Besucherinnen und Besucher nach Thailand. Ihre Ausgaben trugen mehr als 11 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei – doch seit März kann kein ausländischer Tourist mehr ins Land einreisen.

Legende: Tristesse auf Koh Phangan: Seit Monaten sind die Grenzen für ausländische Touristen geschlossen. Eine Ende ist nicht in Sicht. Keystone

Ein herber Schlag für die Tourismusindustrie in Thailand, sagt Tobias Fischer vom Reiseunternehmen «Go Vacation Thailand». Der Schweizer lebt seit zwanzig Jahren im Land: «Wir haben einige Krisen erlebt: da war Sars, der Tsunami, politische Demonstrationen. Wir hatten immer wieder Krisen, aber nie in diesem Ausmass. Das Sommerbusiness ist ausgefallen und wann das Winterbusiness kommt, können wir leider nicht abschätzen.»

Die Thais haben eine Angst vor dem Covid, das ist kaum zu glauben.

Go Vacation musste seit März fast einen Drittel der Belegschaft entlassen, den restlichen Angestellten wurden die Saläre gekürzt. Ähnlich sieht es bei Luzi Matzigs Reiseunternehmen Asian Trails aus, wo den meisten der fast 700 Angestellten in Asien der Lohn um die Hälfte gekürzt wurde.

Der Schweizer lebt seit fast fünfzig Jahren in Thailand. Er hat nebst dem Reisebüro auch mehrere Luxushotels in Thailand und anderen Ländern Südostasiens aufgebaut – die meisten seien wegen Corona geschlossen.

Mit dem Rücken zur Wand

Nur dank Krediten der Bank könne er die Hotels halten, sagt Matzig: «Die Regierung hilft überhaupt nicht. Wir haben mit allen unseren Associations versucht, dass die Grenzen wieder geöffnet werden, dass die Touristen wieder kommen können. Aber bisher ohne Erfolg.»

Für die Tourismusindustrie sei das äusserst negativ. Die Regierung sei sehr, sehr strikt, beklagt Matzigs. «Die Thais haben eine Angst vor dem Covid, das ist kaum zu glauben.»

Noch hoffen wir, dass gegen Ende dieses Jahres die Touristen vielleicht, vielleicht zurückkommen können.

Dabei ist Thailand in der Pandemie mit 58 Toten und etwas mehr als 3000 Ansteckungen bisher sehr glimpflich davon gekommen. Neuansteckungen gibt es seit Monaten nicht mehr – und das müsse auch so bleiben, sagt die thailändische Regierung und lässt deshalb die Grenzen geschlossen.

Sie versucht nun den lokalen Tourismus anzukurbeln, indem sie thailändischen Touristen einen Teil des Urlaubs im eigenen Land bezahlt. Noch aber weiss niemand, wann die Grenzen für ausländische Touristen wieder geöffnet werden.

Keine wirkliche Perspektive

Auch Tanes Petsuwan von der staatlichen Tourismusbehörde wagte Anfang Juli nur vorsichtige Prognosen. «Noch hoffen wir, dass gegen Ende dieses Jahres die Touristen vielleicht, vielleicht zurückkommen können», sagte er an einer Veranstaltung im Foreign Correspondents Club in Bangkok. «Aber auch dann wird sich alles verändern. Massentourismus und grosse Gruppenreisen wird es nicht mehr geben.» Viele Hotels und Reiseunternehmen wohl auch nicht mehr.