In der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft findet sich auch eine Empfehlung, was anstelle von Sekundärzöllen in Betracht gezogen werden könnte: «Sinnvoller wäre ein koordiniertes Vorgehen, um den Ölpreis auf einem niedrigeren Niveau zu deckeln. Ein Preis von 30 Dollar pro Barrel hätte beispielsweise im April 2025 die Einnahmen Russlands um 38 Prozent oder 4.1 Milliarden Euro gesenkt. Dazu gilt es, die russische Logistik stärker in den Blick zu nehmen. Die Schattenflotte, die zunehmend auch westliche Infrastruktur sabotiert, liesse sich durch Sekundärsanktionen gegen Drittstaaten-Reedereien und Hafenbetreiber treffen. Zudem sollte die EU den Warenumschlag auf See, sogenannte STS-Transfers, in ihren Gewässern für russische Schiffe komplett verbieten.»