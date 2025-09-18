Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem britischen Premierminister Keir Starmer hat begonnen.

Es findet auf Chequers, dem Landsitz des britischen Premierministers, statt.

Um 15:20 Uhr folgt eine Pressekonferenz der beiden Staatschefs.

Diese könnte interessant werden, denn normalerweise stellt sich Trump im Weissen Haus in Washington nur den Fragen eines kleinen Kreises ausgewählter Journalisten. Anders an der Pressekonferenz in Grossbritannien.

Auf der Agenda für das Gespräch stehen Investitionen in Tech-Unternehmen, Stahlzölle, aber auch potenziell schwierige Themen wie die Kriege in der Ukraine und in Gaza.

Legende: Nach den Gesprächen zwischen Donald Trump (links) und Keir Starmer gibt es eine Pressekonferenz. Normalerweise stellt sich Trump im Weissen Haus nur den Fragen eines Kreises ausgewählter Journalisten. Kevin Lamarque/Reuters

Anlässlich des Besuchs gab Grossbritannien zuvor bekannt, dass US-Unternehmen 150 Milliarden Pfund (204 Milliarden Dollar) an Investitionen im Vereinigten Königreich zugesagt haben, davon 90 Milliarden Pfund (122 Milliarden Dollar) von der Investmentfirma Blackstone in den nächsten zehn Jahren. Auch in die andere Richtung fliessen Investitionen, darunter fast 30 Milliarden Dollar der Pharmafirma GSK in den USA.

Versprochene Investitionen in KI und Supercomputer

Die beiden Staatschefs planen, ein «Abkommen für technologischen Wohlstand» zu unterzeichnen, das britischen Beamten zufolge Tausende von Arbeitsplätzen und Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Kernenergie bringen soll.

Legende: Trump wird auf Chequers empfangen, einem Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert nordwestlich von London, das als Landsitz für britische Regierungschefs dient. NEIL HALL / Keystone

Das Abkommen soll eine britische Zweigstelle von Stargate umfassen, ein von Trump unterstütztes KI-Infrastrukturprojekt unter der Leitung von OpenAI, und eine Reihe von KI-Rechenzentren in ganz Grossbritannien. Amerikanische Unternehmen kündigten Investitionen in Höhe von 31 Milliarden Pfund (42 Milliarden Dollar) in den britischen KI-Sektor an, darunter 30 Milliarden Dollar von Microsoft für Projekte wie den grössten Supercomputer Grossbritanniens.

Willkommene Ablenkung für Starmer

Keir Starmer will mit einem erfolgreichen Staatsbesuch von Trump auch Wochen der schlechten Nachrichten ausgleichen. Er hat nicht nur einen Botschafter verloren, sondern auch Vizepremierministerin Angela Rayner, die wegen eines Steuerfehlers beim Kauf eines Hauses zurücktrat, und einen leitenden Berater.

Legende: Keir Starmer (links) und Donald Trump beim obligaten Handshake. Starmer dürfte auf ein erfolgreiches Treffen hoffen, da seine Regierung in letzter Zeit nicht mit positiven Schlagzeilen geglänzt hatte. NEIL HALL / Keystone

14 Monate nach seinem Erdrutschsieg bei den Wahlen hat die Regierung Starmer Schwierigkeiten, die träge britische Wirtschaft anzukurbeln, und seine Labour-Partei hinkt in den Umfragen hinterher.