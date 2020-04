In Österreich darf ab heute nur noch im Supermarkt einkaufen, wer eine Schutzmaske trägt. Im Nachbarland gilt das bereits.

Leisten die Bürgerinnen und Bürger der neuen Vorschrift Folge? SRF-Korrespondent Peter Balzli lebt in Wien. Er geht davon aus, dass die neue Regel eingehalten wird: «Bisher wurden die strengen Corona-Regeln in Österreich sehr gut befolgt. Ob das jetzt auch bei der Maskenpflicht beim Einkaufen so sein wird – bei diesem ‹Vermummungsgebot›, wie es die Zeitung ‹Kurier› nannte –, wird sich heute zeigen, sobald die Supermärkte öffnen.»

Müssen die Supermärkte oder die Kunden die Masken beschaffen? Die Läden müssen die Gesichtsmasken gratis zur Verfügung stellen. Deponiert sind sie am Eingang. «Das war die Bedingung», erklärt Balzli. Allerdings dürften auch selbst genähte oder mitgebrachte Masken getragen werden.

Hatten die Supermärkte genug Zeit, sich darauf vorzubereiten? Der SRF-Korrespondent hat gestern mit der Sprecherin der Supermarktkette Spar gesprochen. Sie sagte: «Wir sind vorbereitet. Aber es war sehr schwierig, eine genügend grosse Anzahl Masken in so kurzer Zeit zu organisieren.»

Was passiert, wenn man ohne Maske den Supermarkt betritt? «Eigentliche Bussen sind nicht vorgesehen», sagt Balzli. Die österreichische Regierung habe beschlossen, dass vorläufig keine Strafen ausgesprochen würden. An jedem Eingang jedes Supermarktes müsse ab heute aber eine Sicherheitsperson stehen und überprüfen, ob die Leute eine Maske tragen.

Gilt die Maskenpflicht auch in Metzgereien und Bäckereien? Dort – wie auch in Arztpraxen und im öffentlichen Verkehr – gilt die Maskenpflicht nicht. Betroffen von der Maskenpflicht sind nur Supermärkte mit einer Innenverkaufsfläche von mindestens 200 Quadratmetern. «Die allermeisten Metzgereien und auch die Kioske, die hier Trafiken heissen, sind kleiner», erklärt Balzli. Aber es gebe starke Hinweise, dass die Maskenpflicht massiv ausgeweitet werde. «Ab heute müssen auch alle Polizisten Masken tragen.»

Warum setzt man in Österreich jetzt auf Schutzmasken? Zum einen, weil dort die Infektionsraten immer noch stark ansteigen. «Die Regierung versucht mit dieser Massnahme, die Zahlen zu senken», so Balzli. «Zum anderen ist im Nachbarland Tschechien seit zehn Tagen eine strikte Maskenpflicht beim Einkaufen in Kraft. Und dort ist die Anzahl Todesopfer sehr tief im Vergleich zur Schweiz oder zu Österreich.» Österreich nehme sich das zum Vorbild.