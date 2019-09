Der russische Aussenminister Sergej Lawrow wirft den westlichen Staaten Scheinheiligkeit vor. Es sei für westliche Staaten schwierig, die abnehmende Dominanz in der Weltpolitik hinzunehmen, erklärte Lawrow vor der UNO-Vollversammlung in New York.

Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, würden westliche Regierungen immer wieder ihre eigenen Regeln machen, Sachverhalte neu auslegen und internationale Absprachen missachten.

Für Russland sei es deshalb immer schwieriger, mit westlichen Staaten zusammenzuarbeiten – nur zusammen könne man aber die Herausforderungen und Gefahren der Welt bewältigen, sagte Lawrow weiter.