Cassis: Russland muss in irgendeiner Form einbezogen werden

In Davos findet die vierte «Friedensformel»-Konferenz der Ukraine statt.

Vertreterinnen und Vertreter aus über 80 Ländern diskutieren, wie es Frieden in der Ukraine geben könnte.

Diese Konferenz sei sehr wichtig – und wenn die Länder mit einer Stimme sprechen, sei dies ein Erfolg, sagte Aussenminister Ignazio Cassis, der die Konferenz leitet.

Für ein Ende des Kriegs in der Ukraine muss nach Ansicht des Schweizer Aussenministers Russland in die Gespräche einbezogen werden. «Es braucht einen Schritt, Russland auf die eine oder andere Weise einzubeziehen», sagte Cassis in Davos.

Ohne Russland werde es keinen Frieden geben, sagte Cassis. Der ukrainische Friedensplan sei ein «Fundament», um den Konflikt mit Moskau zu beenden.

Legende: Im Mittelpunkt der Gespräche in Davos steht die sogenannte «Friedensformel» des ukrainischen Präsidenten Selenski. Frieden in der Ukraine gebe es aber nur, wenn Russland auch mitrede, sagte Cassis. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Wie Russland genau einbezogen werden soll, war zunächst allerdings unklar. Nach Ansicht von Cassis muss die internationale Gemeinschaft jedoch voranschreiten, auch wenn ein Dialog zwischen Kiew und Moskau noch nicht stattfinden könne, solange die militärische Lage dies verhindere.

Cassis: «Wir haben kein Recht, zu warten»

«Jeden Tag, an dem wir warten, sterben Dutzende von Zivilisten. Wir haben kein Recht, zu warten», sagte der Schweizer Aussenminister und Co-Präsident der Ukraine-Konferenz. «Wir müssen bereit sein für den Zeitpunkt», wenn die Bedingungen Friedensgespräche erlauben würden.

Im Vorfeld des WEF Box aufklappen Box zuklappen Unmittelbar vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) findet in Davos eine Ukraine-Konferenz statt. Am vierten sogenannten Friedensformel-Treffen diskutieren die Sicherheitsberater von über 80 Ländern über die Zukunft der Ukraine und die sogenannte ukrainische Friedensformel mit einem Zehn-Punkte-Plan für ein Ende des russischen Angriffskrieges. Um eigentliche Friedensgespräche handelt es sich aber nicht. Russland ist nicht dabei.

Der Bundesrat wertete die rege Teilnahme an der Ukraine-Konferenz in Davos, auch aus den südlichen Staaten, bereits als Erfolg. Zudem würde sich bei einigen der Punkte im von der Ukraine vorgeschlagenen Friedensplan eine «gemeinsame Sprache» herauskristallisieren.

Ukraine strebt «Weltfriedensgipfel» an

Die Ukraine würde als Nächstes einen Weltfriedensgipfel auf höherer Ebene wünschen: «Wir ziehen das in Betracht», und in den nächsten Tagen würden Gespräche mit Wolodimir Selenski stattfinden, fügte der Bundesrat hinzu.