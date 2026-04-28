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Ukraine, Klima, Nato Das war die Rede von König Charles vor dem US-Kongress

28.04.2026, 20:55

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  • Der britische König Charles III. hat während seiner Rede vor dem US-Kongress Meinungsäusserungen von US-Präsident Donald Trump widersprochen.
  • Ohne Trumps Namen in diesem Kontext zu nennen, betonte der Monarch die Bedeutung der Nato, insbesondere auch im Krieg in der Ukraine.

Es sei «dieselbe unerschütterliche Entschlossenheit» erforderlich, die von den Verbündeten unter anderem in den Weltkriegen, im Kalten Krieg sowie in Afghanistan gezeigt worden sei, sagte der König.

Trump und die Nato

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Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder damit kokettiert, die US-Mitgliedschaft in der Nato zu beenden. Jüngster Auslöser war der Iran-Krieg mit einer nach Trumps Meinung zu geringen Unterstützung der Verbündeten.

Auch die Grönlandkrise war in den vergangenen Monaten ein Grund für den US-Präsidenten, das Verteidigungsbündnis zu kritisieren. Zudem hat Trump immer wieder die US-Verantwortung im Ukraine-Krieg infrage gestellt.

Charles III. sagte, das Engagement und die Kompetenz der US-Streitkräfte und ihrer Verbündeten bildeten das Herz der Nato. «Von den Tiefen des Atlantiks bis zu den katastrophal schmelzenden Eiskappen der Arktis», sagte Charles, was als Verweis auf den Klimawandel gewertet werden kann, den Trump praktisch leugnet.

Die Verbündeten seien einander zur Verteidigung verpflichtet, sagte Charles – zum Schutz vor den «gemeinsamen» Gegnern.

Deutliche Warnung bezüglich Klimawandel

Die Natur bezeichnete Charles als «unser wertvollstes und unersetzliches Gut». Unsere Generation müsse entscheiden, wie dem Zusammenbruch kritischer Ökosysteme begegnet werden könne.

Britisches Königspaar auf Besuch in den USA

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  • Bild 1 von 11. Der britische König Charles III. und Königin Camilla sind für vier Tage auf Staatsbesuch in den USA. Bildquelle: Reuters/Aaron Chown .
    Vier Personen in formeller Kleidung schreiten über eine Wiese vor einem grossen Gebäude.
  • Bild 2 von 11. Am Montagabend um 20:30 Uhr Schweizer Zeit landete das Königspaar in Washington. Bildquelle: Reuters/Eric Lee .
    Menschen steigen aus Flugzeug mit britischen und US-amerikanischen Flaggen.
  • Bild 3 von 11. Neben einer Rede, die Charles III. in Washington hält, erwarten ihn auch eine Militärzeremonie und ein Gespräch mit US-Präsident Donald Trump im Oval Office. Bildquelle: Reuters/Eric Lee.
    Personen steigen Flugzeugtreppe hinunter, umgeben von Ehrenwache.
  • Bild 4 von 11. US-Präsident Donald Trump gilt als grosser Fan der britischen Royals. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alex Brandon .
    Zwei Männer in Anzügen gehen neben einem Auto auf einer Wiese.
  • Bild 5 von 11. Etwa mit einer Stunde Verspätung traf das Königspaar schliesslich im Weissen Haus ein. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alex Brandon .
    Vier Personen begrüssen sich vor einem Gebäude mit rotem Teppich, US-Flagge und Wachposten.
  • Bild 6 von 11. Gleich nach dem Empfang im Weissen Haus ging es zum gemeinsamen Tee. Bildquelle: Reuters/Suzanne Plunkett.
    Vier Menschen sitzen in einem elegant eingerichteten Wohnzimmer und unterhalten sich.
  • Bild 7 von 11. Die Royals besichtigen gemeinsam mit dem Präsidentenpaar die Bienenstöcke des Weissen Hauses. Bildquelle: Reuters/Suzanne Plunkett .
    Vier Personen im Garten neben einem Modell eines Gebäudes.
  • Bild 8 von 11. Auch den Honig durften sie verkosten. Bildquelle: Reuters/Aaron Chown.
    Gruppe von Menschen im Gespräch vor einem Tisch mit Honiggläsern.
  • Bild 9 von 11. Hunderte Menschen nahmen an der Gartenparty bei der britischen Botschaft teil. Bildquelle: Reuters/Roberto Schmidt .
    Menschenmenge bei einer Outdoor-Veranstaltung im Grünen.
  • Bild 10 von 11. Am Dienstagabend (Schweizer Zeit) sprach König Charles III. vor dem US-Kongress. Bildquelle: AP Photo/Matt Rourke.
    Mann in blauem Anzug hält Rede hinter einem Rednerpult.
  • Bild 11 von 11. In seiner Rede kritisierte der britische König indirekt die Trump-Regierung: Er mahnte zum Umweltschutz, der von der US-Regierung untergraben wird. Bildquelle: AP Photo/Manuel Balce Ceneta.
    Person hält Rede im US-Kongress.
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Der Klimawandel bedrohe weit mehr als die Harmonie und die unverzichtbare Vielfalt der Natur. «Wir ignorieren auf eigene Gefahr», dass diese natürlichen Systeme die Grundlage für Wohlstand und Sicherheit bildeten, sagte der König.

Verurteilung von Gewalt

Der König verurteilte ausserdem die Gewalt, die in letzter Zeit das politische Leben in den Vereinigten Staaten geprägt habe, insbesondere nach den Schüssen, die während einer Pressegala fielen, an der Donald Trump teilnahm.

Diese Schüsse seien ein Versuch gewesen, «Angst und Zwietracht weiter zu schüren», so der britische Monarch. Solche Gewalttaten würden niemals Erfolg haben.

Tagesschau, 28.4.2026, 12:45 Uhr ; 

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