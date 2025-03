Molina und Gredig wollten mit ihren Vorstössen erreichen, dass die Schweizer Ukraine-Hilfe an die Wirtschaftsleistung gekoppelt und mit an vergleichbaren Ländern ausgerichtet soll. Das hätte humanitärer Hilfe in Höhe von rund 4.8 Milliarden Franken für die Schweiz entsprochen. Diese zusätzichen Ausgaben sollen nicht über das Bundesbudget, sondern über eine ausserordentliche Ausgabe finanziert werden, damit diese nicht zulasten anderer staatlicher Leistungen geht.