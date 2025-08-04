- US-Präsident Donald Trump ist laut einem Bericht von NBC News offen für ein Dreier-Gipfeltreffen nächsten Freitag mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski.
- Vertreter von den USA, von Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Finnland und Polen und der Ukraine haben sich in Grossbritannien getroffen und über mögliche Friedensverhandlungen gesprochen.
- Selenski hat auf das geplante Treffen zwischen Trump und Putin reagiert: Jede Lösung ohne die Ukraine sei eine Lösung gegen den Frieden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine: Haben Ölraffinerie im russischen Saratow angegriffen
- Klitschko: Müssen diplomatische Lösung für Ukraine-Krieg finden
- Selenski dankt europäischen Ländern für Unterstützung vor Gipfel
- Weisses Haus: Trump offen für Dreier-Gipfeltreffen
- Russland: 121 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört
- Vor Treffen in Alaska: Europa-Staaten mit Ukraine-Vorschlag
- Selenski: Mit Vertretern von sieben Staaten abgestimmt
- Zwei Tote bei Drohnenangriff auf Cherson
- Putin und Lula sprechen über Ukraine-Frieden
- Macron: Ukraine muss in Verhandlungen einbezogen werden
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF