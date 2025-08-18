- In Washington fand am Montag ein Gipfeltreffen von Donald Trump mit europäischen Spitzenpolitikern statt.
- Dabei sagte der US-Präsident, er bereite ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodimir Selenski vor.
- Ein solches Treffen soll innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden, sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz. Emmanuel Macron schlägt Genf als Austragungsort vor. Laut Bundesrat Cassis wäre dies möglich.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine nimmt Leichen von 1000 Soldaten entgegen
- Europäische Staaten erwägen neue Sanktionen gegen Russland
- Könnte Putin tatsächlich nach Genf reisen – ohne Festnahme?
- Trump: «Ich glaube, Putin hat genug»
- Moskau: «Sind für jedes Gesprächsformat offen, aber...»
- Polens Tusk: «Koalition der Willigen» steht zur Ukraine
- Cassis befürwortet Ukraine-Gipfel in Genf
- EDA zeigt sich offen für Putin-Selenski-Treffen in der Schweiz
- Videokonferenz der «Koalition der Willigen» am Mittag angesetzt
- Ukrainischer Aussenminister: Brauchen schnellen Dreier-Gipfel
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF