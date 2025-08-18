 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Cassis: Können Selenski-Putin-Treffen trotz Haftbefehl abhalten

  • Ukraine nimmt Leichen von 1000 Soldaten entgegen
  • Europäische Staaten erwägen neue Sanktionen gegen Russland
  • Könnte Putin tatsächlich nach Genf reisen – ohne Festnahme?
  • Trump: «Ich glaube, Putin hat genug»
  • Moskau: «Sind für jedes Gesprächsformat offen, aber...»
  • Polens Tusk: «Koalition der Willigen» steht zur Ukraine
  • Cassis befürwortet Ukraine-Gipfel in Genf
  • EDA zeigt sich offen für Putin-Selenski-Treffen in der Schweiz
  • Videokonferenz der «Koalition der Willigen» am Mittag angesetzt
  • Ukrainischer Aussenminister: Brauchen schnellen Dreier-Gipfel

