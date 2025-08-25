- Die US-Regierung hat den Verkauf von Waffen an die Ukraine im Wert von geschätzt 825 Millionen US-Dollar genehmigt.
- Russland hat Kiew in der Nacht auf Donnerstag massiv mit Raketen angegriffen. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 23.
- Trump und sein Sondergesandter Keith Kellogg verurteilen die Angriffe auf Kiew. Kellog warnte, sie gefährdeten die Bemühungen Trumps, Frieden zu schaffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
- Russland: Haben 54 ukrainische Drohnen abgeschossen
- Kanton Uri erreicht Integrationsziel für Ukraine-Geflüchtete
- Das wird am Freitag wichtig
- Zahl der Toten nach Angriff auf Kiew steigt auf mindestens 23
- US-Regierung genehmigt Waffenverkauf an Ukraine
- Selenski: Putins Angriff trifft die ganze Welt
- Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew
- Aussen- und Verteidigungsminister beraten am Freitag in Dänemark
- Trump verurteilt russische Angriffe auf Kiew scharf
- Merz sieht kein Treffen zwischen Putin und Selenski
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
