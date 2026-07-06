- Selenski und Nato-Generalsekretär Rutte treffen sich am Montag in Paris mit weiteren Staatschefs der «Koalition der Willigen», um die Ukraine zu unterstützen.
- Die Ukraine und die USA machen auf politischer Ebene den Weg frei für Lizenzen für die Produktion von Patriot-Abfangraketen.
- Erneut meldet Russland Brände in Energieanlagen des Landes. In Krasnodar ist nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. In der Region Rostow brannte ein Treibstofflager.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski und Rutte bei der «Koalition der Willigen» in Paris
- Bericht: Russland soll Pufferzone in Ukraine ausweiten
- Kiew: «Noch weit von einem Wendepunkt im Krieg entfernt»
- IEA senkt Prognose für Russlands Ölförderung
- Russland meldet Brände in Energieanlagen
- Selenski: Patriot-Lieferung ist auf dem Weg
- UNO meldet Rekordzahlen ziviler Opfer in der Ukraine
- Russische Saratow-Raffinerie stoppt nach Drohnenangriff Betrieb
- Kreml kritisiert Trump: Keine friedliche Lösung durch Eskalation
- Spionageaffäre: Rom weist zwei russische Diplomaten aus
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF