- Laut Kreml werden sich US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin «in den nächsten Tagen» treffen. Details sind noch nicht bekannt. Trump will sich ebenfalls mit Präsident Wolodimir Selenski treffen.
- Am Mittwoch hat sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff mit Putin in Moskau getroffen. Aus russischer Sicht war das Treffen «nützlich und konstruktiv» und laut Trump hat Witkoff «grosse Fortschritte» erzielt.
- Nach Angaben aus Kiew hat Trump auch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski über die Ergebnisse der Verhandlungen informiert. Bei dem Telefongespräch waren laut Selenski auch einige «europäische Staatsführer» zugeschaltet.
Themen in diesem Newsticker
- Russischer Leitindex legt 4.5 Prozent zu
- Trump und Putin wollen sich treffen
- Selenski plant Gespräche mit Deutschland, Frankreich und Italien
- Chancen auf baldiges Treffen mit Putin sind laut Trump hoch
- Trump plant Treffen mit Putin und Selenski
- Selenski sieht Fortschritte nach Verhandlungen in Moskau
- Trump sieht grosse Fortschritte nach Verhandlungen mit Witkoff
- US-Aussenminister Rubio lässt Gesprächsergebnisse offen
- Beide Seiten haben «Signale ausgetauscht»
- Treffen zwischen Putin und Witkoff beendet
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF